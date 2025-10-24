Двое омичей едва не сгорели ночью в дачном домике

В результате инцидента один из них получил травму.

t.me/mchs_omsk

В четверг, 23 октября, около 04:40 часов в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в садоводческом товариществе «Степняк-1» в Омске. Горел садовый дом с верандой площадью 32 кв. м.

К тушению пожара были привлечены 15 сотрудников МЧС России и 4 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать к 05:23.

До прибытия спасателей самостоятельно из дома эвакуировались два человека. В результате происшествия травму получил один человек.

Дознаватели МЧС России устанавливают причины возгорания.