Омский ветврач заработал 2 миллиона на «мутной» мясной схеме

Главный ветврач СПК похитил у предприятия около восьми тонн говядины.

omskinform.ru

В Нововаршавском районе Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего главного ветеринарного врача СПК «Ермак». Мужчину обвиняют в коммерческом подкупе (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, с 2019 по 2024 год врач получал от представителей трех компаний, поставлявших ветеринарные препараты, более миллиона рублей. Деньги, как считают следователи, передавались за обеспечение закупок медикаментов именно у этих организаций для нужд предприятия, сообщили в прокуратуре Омской области.

Кроме того, обвиняемый, используя поддельные акты о вынужденном забое скота, неправомерно присвоил около восьми тонн говядины. Ущерб, причиненный СПК «Ермак», оценивается почти в два миллиона рублей.

Вину мужчина признал полностью и возместил причиненный ущерб. По ходатайству следствия суд наложил арест на его земельный участок стоимостью более 500 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Нововаршавский районный суд для рассмотрения по существу.