Похолодание и снег: на выходных в Омске испортится погода

Температура воздуха снизится, ожидаются смешанные осадки и туман.

omskinform.ru

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали о погоде в ближайшие выходные. В регионе немного похолодает. Завтра и послезавтра в область вернутся осадки.

Так, в субботу, 25 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в пределах +5...+10 °C. Ожидается переменная облачность, местами пройдут осадки в виде дождя и снега, сохранится туман. Ближе к ночи сильно похолодает. Столбик термометра опустится до 0...–5 °C. Местами сохранятся небольшие осадки.

В воскресенье, 26 октября, температура воздуха снизится сильнее, чем в субботу. В регионе ожидается +1...+6 °C. Ожидается переменная облачность, осадки прекратятся. Однако туман снова окутает регион.