До 14 часов: в Омском аэропорту массово задерживают рейсы

Туман снова парализовал авиасообщение.

В пятницу утром, 24 октября, Омский аэропорт объявил о значительных задержках авиарейсов. Расписание девяти рейсов, направляющихся в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Астану, снова пришлось скорректировать из-за густого тумана и плохой видимости.

Самолеты пока не приземлились в Омском аэропорту, пассажиры вынуждены ожидать прибытия рейсов. Омичам рекомендуют регулярно проверять обновление статуса полета на табло аэровокзала в разделах «Прилет» и «Вылет».

Среднее время задержки отправления колеблется от 4 до 6 часов. Наибольшее ожидание коснулось пассажиров, следующих рейсом в Астану, перелет перенесен с 8:30 часов на 22:40.

Напомним, при задержке рейса пассажиры имеют право на информацию о причинах и сроках задержки; бесплатные напитки (после 2 часов ожидания) и горячее питание (после 4 часов и каждые 6 часов днем/8 часов ночью). После 6 часов ночью и 8 часов днем пассажирам полагается размещение в гостинице с трансфером.