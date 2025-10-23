В Омской области готовят масштабный апгрейд домов культуры и кинотеатров

Минкульт рассказал, какие учреждения обновят первыми.

В омском Минкульте сообщили о планах по приведению в порядок учреждений культуры. Как сообщает « НГС55 » со ссылкой на министерство, ремонт домов культуры и кинотеатров в основном будет финансироваться за счет федеральных средств.

Так, к концу следующего года планируют завершить капремонт кинотеатра «Дружба» в Кормиловке. На реконструкцию выделено 23,8 млн рублей, из которых более 23 миллионов поступят из федерального бюджета.

В Тюкалинске намерены ввести в эксплуатацию культурно-досуговый центр «Сибирь», на строительство которого предусмотрено 11,6 млн рублей. В Муромцево в следующем году начнется ремонт культурно-досугового центра «Альтернатива». На реконструкцию выделено 39,8 млн рублей, почти весь объем – 39 миллионов – составят федеральные средства.

Также в следующем году в селе Азово приступят к реконструкции районного Центра досуга и методической помощи. На работы выделено 41,3 млн рублей. Завершить их планируют к 2027 году.