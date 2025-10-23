Из «Меги» эвакуировали омичей из‑за сработавшей сигнализации

По словам специалистов, система оповещения сработала автоматически.

Omskinform.ru

Сегодня вечером, 23 октября, появились сообщения об эвакуации омичей в торговом центре «Мега». Об этом рассказали местные жители в сообществе «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как люди спешно покидают здание торгового центра. Посетители выходят через основные двери, а некоторые задерживаются у входа, обсуждая происходящее.

Однако в региональном управлении МЧС опровергли информацию об эвакуации и пояснили, что причиной приезда спасателей стало срабатывание пожарной сигнализации.

– Привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава. Наши сотрудники прибыли на место, провели проверку, – сообщили в ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что возгорания не зафиксировано и сигнализация сработала автоматически. Пострадавших в результате происшествия нет.