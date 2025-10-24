Омск-Информ
Омичам назвали доступный продукт для снижения риска деменции

Он является источником целого комплекса полезных для мозга веществ.

Регулярное потребление орехов способно уменьшить вероятность возникновения деменции, утверждает гастроэнтеролог Саурабх Сетхи.

Доктор объясняет, что орехи богаты полезными веществами для мозга: антиоксиданты, минералы, жирные кислоты и клетчатка способствуют снижению воспалительных процессов, нормализации артериального давления и уровню холестерина. Все это способствует замедлению возрастных изменений головного мозга.

– У тех, кто ежедневно съедает 30 граммов несоленых орехов, риск деменции любого происхождения снижается на 17 процентов по сравнению с теми, кто не ест орехи каждый день, – приводит слова Сетхи Daily Mirror.

Тем не менее диетолог предостерегает от ожидания мгновенного эффекта: наиболее ощутимый результат возможен только при сочетании регулярного употребления орехов с правильным питанием и здоровым образом жизни.

Мария Филимонова