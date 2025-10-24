Омск-Информ
·Общество

Помимо тумана, омичам пообещали еще один погодный каприз

В регион возвращаются осадки.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 24 октября, в Омске и Омской области температура воздуха установится в пределах +5...+10 °C.

Ожидается переменная облачность без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление будет падать.

Ближе к ночи немного похолодает. Столбик термометра опустится до 0...+5 °C. Местами ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, и туман. Скорость юго-восточного ветра составит 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать.

Туман наблюдался в Омске уже несколько дней и приводил к многочисленным пробкам на дорогах.

Мария Филимонова