Омских водителей предупредили о новом «туманном нашествии»

Водителей просят использовать противотуманные фары и фонари.

ГИБДД Омской области

Омских водителей предупредили о неблагоприятной погоде. Из-за сезонного перепада температур ожидается образование тумана. Особенно советуют быть бдительными автолюбителям, следующим за город.

Всем, кто за рулем, напоминают, что расстояние до объектов может казаться большим, чем в действительности. При движении в условиях недостаточной видимости советуют использовать противотуманные фары и фонари.

Автолюбителям необходимо сконцентрироваться и вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к «зебре» заранее снижать скорость.

В Госавтоинспекции Омской области предлагают при ухудшении погоды и обледенении трасс при ухудшении метеорологических и дорожных условий воздержаться от запланированных поездок.

Отметим, что плотный туман накрыл Омск с начала нынешней недели.