В Омской области назначили десяток новых судей

Одну вакансию временно займет отставная судья.

Сегодня, 23 октября, Законодательное собрание Омской области приняло решение о назначении мировых судей в Омске и районах области.

На трехлетний срок полномочий мировыми судьями назначены Снежана Белых – судебный участок № 11 в Любинском районе, Олеся Зайцева – участок № 18 в Одесском районе, Яна Горбунова – участок № 54 в Ленинском районе Омска, Наталья Голикова – участок № 82 в Советском районе Омска, и Галина Левченко – участок № 94 в Центральном районе Омска.

Помимо этого, без ограничения срока полномочий были назначены Елена Литвинова – судебный участок № 60 в Ленинском районе Омска, Евгений Салеев – участок № 8 в Колосовском районе Омской области, и Евгений Аух - участок № 104 в Тарском районе региона.

Отдельно отмечается, что к исполнению обязанностей мирового судьи участка № 113 в Куйбышевском районе Омска сроком до одного года в связи с наличием вакансии привлечена находящаяся в отставке судья Мариям Шаленова.