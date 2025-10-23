Омск-Информ
·Происшествия

В Казахстане рядом с границей России взорвался беспилотник

В Минобороны республики нашли только фрагменты устройства.

В Министерстве обороны Казахстана сообщили, что фрагменты беспилотного летательного аппарата, найденные в граничащей с Россией Западно-Казахстанской области, до этого были целостным механизмом. Устройство взорвалось.

Это произошло на безлюдной местности, поэтому пострадавших и разрушений не зафиксировано.

– В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано, – уточняется в сообщении.

Минувшей новью ПВО сбила 139 беспилотников, ранее заявляло Министерство обороны РФ.

