Омские самозанятые плотно сели на госзаказы

В Омской области, как и по всей России, увеличивается объем госзаказов у самозанятых. По данным за три квартала 2025 года, закупки госзаказчиков у самозанятых по 223‑ФЗ составили почти 22 млрд рублей, что в 2,7 раза превышает показатель за тот же период 2024 года.

В Омской области за девять месяцев 2025 года объем госзакупок у самозанятых достиг 57 млн рублей, превысив прошлогодний показатель на 26 млн рублей.

Как сообщает « БК 55 » со ссылкой на Корпорацию МСП, рост объемов закупок госзаказчиков у самозанятых во многом объясняется упрощенным доступом к торгам по 223‑ФЗ: с 2020 года на них распространяется режим преференций, аналогичный малому и среднему бизнесу. При этом средняя стоимость одного заключенного договора составляет 885 тыс. рублей.

Чаще всего госзаказчики заключали контракты с самозанятыми в таких направлениях, как финансовые и страховые услуги, строительные работы, реклама и маркетинговые исследования, поставка готовых товаров, а также услуги в сфере творчества и развлечений.