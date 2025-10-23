Стало известно, во сколько обойдется жизнь без прописки в Омске

Исключение действует только для близких родственников.

Проживание в съемной квартире в другом регионе без регистрации более трех месяцев грозит штрафом: от 3 до 5 тыс. рублей – как для арендатора, так и для собственника жилья, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Исключение составят те, кто живет у близких родственников.

Депутат напомнил, что регистрация бывает двух видов: постоянная – по месту жительства с отметкой в паспорте, и временная – по месту пребывания для тех, кто находится в другом регионе более 90 дней.

– Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф по статье 19.15.2 КоАП – до 5 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 тыс. рублей в остальных регионах РФ, – заявил Колунов.

Он пояснил, что при проживании в арендованной квартире более трех месяцев без временной регистрации штрафы грозят как самому арендатору, так и владельцу жилья. При этом для юридических лиц наказание может достигать 800 тыс. рублей.

Колунов также уточнил, что от штрафа освобождены те, кто остановился у близких родственников – супругов, родителей, бабушек и дедушек, детей и внуков, зарегистрированных в регионе. Ключевым фактором является подтверждение родства.