В Омской области решат проблему с бездомными собаками

В Омской области законодатели намерены принять новый закон, призванный урегулировать проблему с бездомными животными.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Сегодня, 23 октября 2025 года, на пленарном заседании регионального парламента депутаты приступили к изучению законопроекта «Об отдельных вопросах осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и мероприятиях при осуществлении такой деятельности на территории Омской области».

Законопроект, с учетом его социальной значимости, внес губернатор Виталий Хоценко. Представил документ руководитель Главного управления ветеринарии Омской области Владимир Плащенко.

Основная цель законопроекта – решение проблемы, возникшей из-за роста популяции безнадзорных собак. Он направлен на обеспечение безопасности граждан, подвергающихся риску нападения, а также - на предотвращение распространения опасных болезней.

Проект закона предполагает введение режима экстраординарной ситуации при необходимости, что позволит принять временные меры для защиты населения и предотвращения распространения опасных заболеваний. Существующий метод «отлов-стерилизация-возврат» признан недостаточным.

- Одной из новых мер, предусмотренной обсуждаемым законопроектом, станет обязательный поиск прежних, либо новых хозяев для отловленных безнадзорных псов. Документ предписывает размещать информацию по каждому пойманному бездомному животному в сети интернет. Сделать это будет необходимо в течение трех дней с момента отлова. Усыпление - только гуманными методами и только в крайних случаях, если животное нестерпимо мучается, либо представляет опасность для других животных и человека, когда собака напала первой. Ее не тронут, если она, например, защищала потомство, - отметил Плащенко.

Массовый отлов животных допускается только в режиме экстраординарной ситуации, введенном не более чем на 2 месяца, если другие методы не работают.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Спикер областного парламента Александр Артемов отметил серьезную подготовку законопроекта, разработка которого велась около полугода с учетом опыта других регионов. В сентябре 2025 года законопроект обсудили в Общественной палате. Работа в областном парламенте координируется с действиями профильного комитета Госдумы, где работает депутат от Омской области Оксана Фадина. В областном правительстве несколько месяцев действует созданная для обсуждения законопроекта рабочая группа.

- Законопроект взвешенный. Сегодня мы принимаем его к рассмотрению, но проект и дальше будет обсуждаться. Уже поступают различные предложения. Заинтересованных очень много, - подчеркнул Артемов.

В ходе обсуждения законопроекта, депутаты отметили, что нередко обсуждение проблемы бездомных собак вызывает нездоровую реакцию у так называемых зоозащитников. Некоторые из них не заинтересованы в том, чтобы с улиц исчезли безнадзорные животные. Кто-то, например, занимается сбором средств через соцсети, отчетность при этом – не прозрачная.

В то же время, собаки без хозяев атакуют детей, в том числе, рядом со школами. А также сбиваются в стаи в промзонах и представляют реальную угрозу для целых рабочих коллективов.

В итоге, депутаты поддержали необходимость регионального закона и приняли его к рассмотрению, отметив важность дальнейшего обсуждения и внесения предложений.