Омичей информируют о том, как снизить риск передачи ВИЧ от матери к ребенку

Медики Центра СПИД Омской области напоминают: своевременное обследование и прием терапии во время беременности позволяют почти полностью исключить передачу ВИЧ ребенку.

Беременность – ответственный период, требующий особого внимания к здоровью женщины. Врачи отмечают, что обследование на ВИЧ проходит каждая будущая мама – трижды за время вынашивания ребенка: при постановке на учет, на сроке 32–34 недели и перед родами. Проверку рекомендуют пройти и мужу или половому партнеру.

– Даже если женщина здорова, ее партнер может не знать о своем ВИЧ-статусе, – объясняют специалисты БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». – Совместное тестирование помогает вовремя выявить риск заражения и защитить ребенка.

При выявлении инфекции назначается антиретровирусная терапия. По словам врачей, регулярный прием препаратов во время беременности и родов, а также искусственное вскармливание снижают вероятность передачи вируса до 1-2 %.

– Чем раньше начато лечение, тем меньше риск осложнений и заражения ребенка, – отмечают инфекционисты. – Женщина, соблюдающая рекомендации специалистов, может родить здорового малыша и вести привычный образ жизни.

В Центре СПИД добавляют, что наблюдение ВИЧ-положительных женщин проводится совместно специалистами БУЗОО «ЦПБСИЗ» и женских консультаций по месту прикрепления. Будущим мамам рекомендуется регулярно сдавать анализы и строго выполнять назначения врача.

Специалисты БУЗОО «ЦПБСИЗ» проводят обследования и консультации по вопросам лечения в период беременности и профилактики передачи инфекции от матери к ребенку.

Пациенток принимают по адресам: улица 50 лет Профсоюзов, 119/1, и улица 20 лет РККА, 7.