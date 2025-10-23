С последующим выкупом: в Омске муниципальное имущество можно купить через год аренды

Мэрия предлагает в аренду 193 нежилых объекта.

администрация г. Омска

Сегодня, 23 октября, в городском пресс-клубе журналистам рассказали, какие муниципальные объекты в Омске предлагают для аренды и как можно их выкупить.

Так муниципальный нежилой фонд города состоит из зданий разного назначения и разного вида: много помещений для офисов, есть большие производственные комплексы, памятники истории и архитектуры. Для потенциальных арендаторов в перечне представлено 193 объекта.

- В каждом округе можно выбрать как какое-то отдельно стоящее здание, так и небольшое помещение. Особенно интересны памятники, они, в основном, находятся в Центральном административном округе - это Горный, 1, Красный Зорь, 23, 33, Третьяковская, 61, 63 и подвал на пересечении ул. Ленина и Партизанской, - рассказала начальник управления арендой и приватизацией недвижимого имущества департамента имущественных отношений администрации г. Омска Екатерина Беспалова.

Сергей Сапоцкий Арендодатель, то есть мэрия, обязан передать арендатору помещение свободное от прав третьих лиц. Главная обязанность арендатора - это своевременно вносить арендную плату, оплачивать коммунальные платежи, использовать помещения по назначению и не допускать фактов несогласованной субаренды и перепланировок.

- Сейчас крупных объектов, которые сдают в аренду, - это производственная база на ул. 6-я Ленинградская угол ул. 6-я Станционная. Это комплекс объектов незавершенного строительства, который может стать хорошей базой для какой-то производственной сферы. Там достаточно неплохая логистическая развязка. Также у нас недавно начали мы выставлять на торги здание бывшего детского сада, с него снят статус объекта образования, ул. 7-ая Линия, 181, 183. Интересный объект на ул. Перова, 9 - это бывшее здание бани, которое тоже уже не пригодно для использования, - отметила Беспалова.

Муниципальное имущество можно и приобрести. Первый способ - это покупка помещений, которые включены в программу приватизации муниципального имущества на текущий финансовый год. Они реализуются также по результатам торгов на электронной площадке. Рыночная стоимость определяется независимым оценщиком. И есть способ выкупа, арендатор как раз имеет преимущественное право после года аренды и при условии исполнения всех требований договора и отсутствия нарушений.

Добавим, что на сегодняшний день департаментом имущественных отношений заключено 200 договоров аренды. Приносит это в доход муниципальной казны около 120 млн в год.

С полным перечнем объектов можно ознакомиться на сайте администрации г. Омска, в разделе департамента имущественных отношений, кроме того, размещается информация на официальном сайте торгов.

Проконсультироваться по вопросам аренды муниципальной недвижимости можно по телефонам: 73-51-22; 73-51-27. По вопросам приватизации: 73-51-28, 73-51-26.