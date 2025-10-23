Арендовать муниципальное имущество в Омске можно за сто рублей

Бюджет Омска зарабатывает ежегодно 120 млн рублей на аренде нежилого имущества

администрация г. Омска

Сегодня, 23 октября, в городском пресс-клубе журналистам рассказали, сколько стоит в Омске аренда муниципального имущества.

- Мы сдаем муниципальные объекты, которые на данный момент не используются в муниципальных целях и свободны от прав третьих лиц, не закреплены за нашими предприятиями и еще не сданы в аренду, не переданы никому в пользование, - рассказала начальник управления арендой и приватизацией недвижимого имущества департамента имущественных отношений администрации г. Омска Екатерина Беспалова.

Сергей Сапоцкий

На сегодня более 200 договоров аренды заключены департаментом имущественных отношений, приносит это в доход муниципальной казны около 120 млн в год.

Процесс передачи недвижимости в аренду строго регламентирован как федеральным законодательством, так и местными решениями Омского городского Совета, по общему правилу - это торги.

- Торги по аренде у нас проводятся на электронной площадке, а в случаях, которые прямо установлены законом, мы можем сдавать имущество без торгов. Например, каким-то некоммерческим организациям, - рассказала Беспалова.

Для социально ориентированных организаций есть отдельный перечень муниципального имущества, эти объекты могут быть предоставлены им как по льготным ставкам арендной платы, так и переданы безвозмездное пользование. Но существует ряд требований, так организация должна быть зарегистрирована на территории города Омска. Для льготной аренды - не менее года, для безвозмездного пользования - не менее пяти лет. Также должна осуществлять деятельность по одному из видов, которые указаны в федеральном законе о некоммерческих организациях. Такие заявления рассматриваются на специально созданной комиссии.

Стоимость аренды муниципальных помещений сильно варьируется, это может быть как 100 рублей за квадрат, так и более 1000 рублей за квадрат. Зависит это от состояния здания и от его месторасположения.

Бесхозяйные объекты в Омске тоже есть. В департаменте есть сектор, который занимается таким имуществом, постепенно и вовлекают их в хозяйственный оборот.

- Я чаще сталкиваюсь с заброшенными гаражами и полуразрушенными зданиями. У нас есть сектор в департаменте, который занимается и поиском собственников каких-то объектов, на которые не зарегистрированы права. Существует и межведомственное взаимодействие с Росреестром, - отметила начальник управления арендой и приватизацией недвижимого имущества.

С полным перечнем объектов, которые сдают в аренду, можно ознакомиться на сайте администрации г. Омска, в разделе департамента имущественных отношений, там перечень помещений размещается и актуализируется ежемесячно. Кроме того, информация есть на официальном сайте торгов.

Проконсультироваться по вопросам аренды муниципальной недвижимости можно по телефонам: 73-51-22; 73-51-27. По вопросам приватизации: 73-51-28, 73-51-26.