Бывшим заключенным помогут социализироваться в Омской области

В областном парламенте приняли закон, направленный на помощь в ресоциализации вернувшимся из мест лишения свободы.

Пресс-служба ЗСОО

Сегодня, 23 октября 2025 года, в региональном парламенте рассмотрели законопроект № 1930-7 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» на территории Омской области».

Основной докладчик, председатель комитета по социальной политике Заксобрания региона Игорь Попов, подчеркнул, что законопроект разработан совместно с прокуратурой и управлением Министерства юстиции по Омской области, чтобы реализовать федеральный закон о пробации. Основная цель – облегчить возвращение освободившихся из мест лишения свободы к нормальной жизни.

Он также рассказал о создании центра пробации на базе центра социальной адаптации на улице Семиреченской, где будет отремонтировано помещение с возможностью размещения 75 человек.

- Важно вовремя помочь лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с местом временного проживания, чтобы они смогли социально адаптироваться, получили документы, восстановили здоровье и вернулись в нормальную жизнь, возможно, в семьи, – подчеркнул Попов.

Во время обсуждения депутаты обратили внимание на необходимость обучения бывших заключенных востребованным профессиям, особенно в сфере ЖКХ, где наблюдается дефицит кадров. Причем, у многих по факту профессия есть, но нет соответствующих «корочек», и эту ситуацию необходимо исправлять.

Игорь Попов уточнил, что законопроект распределяет полномочия между министерствами труда и социального развития, здравоохранения и образования. Как раз, в том числе, для предоставления помощи в получении профессии и социальной адаптации. Он также отметил, что еще во время нахождения лица в местах лишения свободы разрабатывается программа ресоциализации для каждого человека.

Также прозвучала мысль, что необходимо уделять внимание пенитенциарной пробации – заключенные могли бы получать профессии еще во время отбывания наказания.

В итоге, законопроект был принят во всех чтениях.