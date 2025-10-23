Омичей предупредили об опасных кустах в парках и скверах

Перекус в парке может закончится неприятными последствиями.

Управление по охране животного мира

Омичей настойчиво попросили не есть красивые белые плоды снежноягодника. Сейчас их можно нередко встретить на кустах в парках и скверах.

Как рассказали в Управлении по охране животного мира Омской области, снежноягодник неприхотлив к холоду, из-за чего его любят высаживать в зеленых зонах по всей России. Даже после сброса кустарником листвы, «волшебные» белые плоды останутся на ветках.

– Невесомые гроздья выглядят почти волшебно! На фоне темной листвы, воздушные круглые ягодки, словно покрытые инеем капли, встречают наступающие холода без страха! Даже когда листья опадут, гроздья еще долго будут висеть, радуя глаз, – красочно описали ягоды в ведомстве.

Однако омичей предупредили, что эти ягоды должны радовать только глаз. Желудок такой пище не обрадуется. Похожие на маленькие снежки ягоды ядовиты и вызывают у человека расстройство пищеварения и рвоту. Особенно опасны они для детей.

Также в ведомстве отметили, что, несмотря на опасность для человеческого пищеварения, снежноягодник охотно едят птицы, для которых он является важным источником пищи.