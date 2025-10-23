В Омске может появиться гигантская парковка

Омская мэрия объявила аукцион на право аренды земельного участка.

omskinform.ru

Сегодня, 23 октября, на сайте омской мэрии появилось распоряжение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка. Он находится на Красноярском тракте в Советском округе города.

Площадь территории составляет 14 129 кв. м. Как указано в документе, земля предназначена для предпринимательской деятельности, хранения автотранспорта и стоянки транспортных средств.

Ранее департамент архитектуры объявил аукцион на аренду двух земельных участков для устройства парковок в районе Старо-Восточного кладбища.