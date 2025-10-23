В центре Омска открыли столовую с интересным названием

Омичи подметили, что вывески наводят их на мысли не о еде.

Омск_Путеводитель

В центре Омска открыли студенческую столовую, в которую может зайти любой желающий. Заведение находится в новом корпусе ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, с обратной стороны здания.

В комментариях к посту в телеграм-канале «Омск_Путеводитель» омичи отметили интересное название столовой, для понимания скрытого смысла которого нужно иметь некоторые знания английского языка.

Вероятно, владельцы ожидали другого эффекта от креативного названия, но, как подмечают омичи, «проиграли» смыслам.

– Ну, решили поиграть со смыслами и... Проиграли, – шутят в комментариях.

Отметим, что заведение следует концепции студенческой столовой. Там можно вкусно и недорого поесть, несмотря на смущающее омичей название.