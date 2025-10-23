Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Служил стрелком три года: на СВО погиб мобилизованный житель Омской области

Родственники и земляки простятся с ним завтра.

В специальной военной операции погиб 37-летний житель Муромцево Омской области Андрей Штевский. Об этом сообщил глава района Сергей Казанков.

Штевский родился в 1988 году в Муромцево. Мужчину призвали на службу по мобилизации, которую проводили в России в сентябре-октябре 2022 года. Он служил стрелком-оператором. Погиб 21 августа 2025 года.

У мужчины остались родители: мать Надежда Михайловна и отец Владимир Николаевич.

Прощание с военнослужащим состоится 24 октября в 9:00, по адресу: Муромцево, ул. Мелиоративная, 2, кв. 2.

·Общество

Служил стрелком три года: на СВО погиб мобилизованный житель Омской области

Родственники и земляки простятся с ним завтра.
администрация Муромцевского района

В специальной военной операции погиб 37-летний житель Муромцево Омской области Андрей Штевский. Об этом сообщил глава района Сергей Казанков.

Штевский родился в 1988 году в Муромцево. Мужчину призвали на службу по мобилизации, которую проводили в России в сентябре-октябре 2022 года. Он служил стрелком-оператором. Погиб 21 августа 2025 года.

У мужчины остались родители: мать Надежда Михайловна и отец Владимир Николаевич.

Прощание с военнослужащим состоится 24 октября в 9:00, по адресу: Муромцево, ул. Мелиоративная, 2, кв. 2.