В Омске объявили о налоговом сюрпризе для инвесторов, но с условиями

Предприниматели получат налоговый кешбэк, если достигнут определенных результатов.

omskinform.ru

Министр экономического развития Омской области Анна Негодуйко объявила о введении «налогового кешбэка» в регионе. По ее словам, такой проект разработала и предложила команда ведомства во время обучения в РАНХиГС.

Глава ведомства рассказала об условиях получения единовременного возврата в размере 10% от суммы уплаченных налогов. Это возможно после завершения проекта и достижения целевых показателей. При этом сумма кешбэка зависит от размера инвестиций.

Так, предприниматель с количеством вложений от 300 млн рублей, создавший 10 рабочих мест и оплативший 10% и более налогов. Представитель среднего бизнеса для получения возврата должен реализовать проект от 500 млн рублей, создать 30 рабочих мест и обеспечить рост налоговых отчислений от 15%.

От крупного бизнеса требуется напрячься уже основательно. В частности, инвестору необходимо потратить 1 млрд рублей на проект, создать 50 рабочих мест и обеспечить уплату 20% и более налогов.

- Это принципиально новый механизм, который переводит государственную поддержку из разряда авансовых льгот в разряд вознаграждения за результат, - пояснила Негодуйко.

Уточняется, что эксперты одобрили новацию. Однако сроки ее реализации не называются.