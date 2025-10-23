Воспитанник омского «Авангарда» Грицюк забросил первую шайбу в НХЛ

Нападающий отличился не только на предсезонке, но и в регулярном чемпионате.

Сегодня, 23 октября, в США состоялся матч регулярного чемпионата между «Нью‑Джерси Девилз» и «Миннесотой». В этой игре воспитанник омского «Авангарда» Арсений Грицюк забросил свою первую шайбу в НХЛ. Омича также признали третьей звездой матча.

В сентябре Грицюк уже отправил шайбу в ворота соперника, играя за «Нью‑Джерси». Однако это был предсезонный матч.

– Один разбирающийся в хоккее человек сказал мне недавно, что он заиграет в НХЛ. Оснований не верить нет, – отметил тогда хоккейный инсайдер Артур Хайруллин в своем ТГ-канале.

Арсению Грицюку 24 года. За «Авангард» он играл на протяжении сезонов-2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023. Затем нападающий ушел в СКА, а спустя год отправился покорять НХЛ.