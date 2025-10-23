В Омской области создадут систему с подробными данными о каждом человеке

Проект находится в финальной стадии.

Stable Diffusion

В Омской области планируют запустить систему, в которой будут представлены данные о каждом человеке. Предполагается, что в региональном сегменте «Единого регистра населения» каждый сможет посмотреть перечень доступных ему выплат и льгот.

Как сообщил первый заместитель министра цифрового развития и связи региона Максим Макаленко, запуск проекта упростит жизнь омичей. Больше не надо будет обращаться в различные ведомства, чтобы узнать о положенных льготах. Вся информация будет доступна в личном кабинете сервиса.

– В частности, жители региона без обращений в различные ведомства смогут получить те или иные льготы, которые им полагаются. Например, человек может не знать, что вправе получить для своего ребенка путевку в оздоровительный лагерь, но после внедрения Единого регистра населения Омской области услуга отразится в его личном кабинете. Он сможет получить эту путевку в режиме онлайн без ожидания, очередей и заявлений, – сказал Макаленко в комментарии РБК Омск.

По словам чиновника, в базах данных сервиса будут храниться полные сведения о семье, гражданстве или виде на жительство, информация о статусе безработного и другая информация. Создатели предполагают, что новая система сократит сроки оказания услуг, а также откроет возможность перейти на проактивный метод, то есть получить доступные льготы сервис будет предлагать сам.

Сейчас работа по «адаптации» ресурса в Омской области находится в финальной стадии. Дату полного запуска обнародуют в ближайшее время.