ПСБ запустил чат-бот для клиентов в российском мессенджере MAX

Теперь клиенты смогут получать ответы на вопросы без обращения в колл-центр.

Банк ПСБ обеспечил дистанционный доступ к своим услугам в отечественном мессенджере MAX. Новый чат-бот консультирует клиентов и в будущем позволит проводить банковские операции напрямую в чате.

На первом этапе бот предоставляет консультации по более чем сотне различных тем — от оформления потребительских кредитов и карт до управления категориями кешбэка и навигации в мобильном банке. Это позволяет клиентам получать ответы на вопросы без обращения в офис или колл-центр.

– ПСБ обеспечивает высокий уровень сервиса во всех каналах обслуживания, уделяя особое внимание онлайн-направлению, – отметил начальник управления развития экосистем цифрового бизнеса банка ПСБ Андрей Кардаков.

Он подчеркнул, что интеграция с новой российской платформой обеспечит клиентам быстрый и безопасный доступ к розничным финансовым сервисам в защищенном цифровом контуре.

