В Омской области в ноябре потеплеет до + 14 градусов

Теплая погода установится в первых числах следующего месяца.

omskinform.ru

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky, в начале ноября в Омскую область снова придет потепление. 2 ноября температура воздуха в регионе поднимется до + 12 градусов. 3 ноября она достигнет отметки + 14 градусов.

По данным Gismeteo, в то же время в Омске температура воздуха не поднимется выше + 6 градусов. При этом чуть теплее будет в ближайшие выходные. В субботу, 25 октября, температура поднимется до + 7 градусов.

Обь-Иртышское УГМС сообщает, что в эту субботу в Омской области потеплеет до + 8 градусов. Возможны осадки, преимущественно в виде дождя.