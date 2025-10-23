В центре Омска разыгралась семейная драма из-за скрытых долгов

Недосказанность привела омскую семью к аресту автомобиля.

ГУФССП России по Омской области

Вчера, 22 октября, судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд по проверке водителей на наличие долгов. Искали водителей с задолженностями в центре Омска, на Соборной площади.

Одним из водителей, попавших в поле зрения инспекторов, оказалась 48-летняя омичка, чья «Лада-Гранта» использовалась мужем для работы в такси. Супруг уверял, что у пары имеется только один небольшой долг, который выплачивается регулярно. Однако проверка показала задолженность в размере 560 тыс. рублей, образовавшуюся из-за неисполнения кредитных обязательств перед банком.

Как призналась женщина, она тайно от супруга взяла кредитную карту и не смогла самостоятельно справиться с долгом. В результате автомобиль был арестован и помещен на штрафстоянку. «Ладу» реализуют в счет погашения долга, если семейная пара не успеет погасить его за 10 дней.

Другая омичка, 51-летняя жительница Советского округа, двигалась на автомобиле «Сузуки». Исполнительное производство в отношении нее велось из-за автомобильной аварии, после которой женщина осталась должна страховщику крупную сумму. Долг составлял 56 тыс. рублей, омичка знала о нем, но оплачивала небольшими частями. Ее автомобиль также был арестован, оставлен на ответственное хранение самой должнице, с предупреждением о принудительной реализации в случае неоплаты долга.

В ходе акции было проверено несколько десятков автомобилей, несколько из них арестовали за долги.