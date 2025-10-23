Омские власти высказались о перспективах полного запрета алкоголя в регионе

В Омской области к таким мерам пока не готовы, но рассматривают возможность их введения.

С 1 марта Республика Алтай установит самые строгие ограничения на продажу алкоголя в Сибири. Местные власти намерены ввести запрет на реализацию спиртного по выходным и праздничным дням, ограничить часы торговли в будни промежутком с 11 до 19 часов, сократить доступное время продажи по пятницам всего до пяти часов – с 11 утра до четырех дня, а также полностью запретить продажу алкоголя в торговых точках, расположенных в многоквартирных домах.

Эти меры направлены на борьбу с преступлениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения, снижением числа отравлений и уменьшением риска ДТП. Итоги нового порядка будут оцениваться уже в конце 2026 года.

Тем временем правительство Омской области пока не планирует вводить столь жестких мер, заявляя, что следит за результатами аналогичных решений, принятых в соседних регионах.

– На данный момент в Омской области ситуация стабильная. Правительством региона во главе с губернатором области Виталием Хоценко рассматриваются различные примеры опыта других субъектов. Их в стране сейчас не так много. Если будут предпосылки, то они будут проработаны, – сказала в комментарии «Городу55» пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

В Омской области реализуются отдельные меры по ограничению употребления алкоголя. Так, временно вводился запрет на продажу спиртного в День трезвости, а также в местах массового отдыха и празднования важных мероприятий, таких как День города Омска и День Омской области.