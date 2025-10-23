Омск-Информ
Компания сына экс-спикера омского Заксобрания построила выставочный комплекс для тракторов

Об этом сообщил мэр Сергей Шелест.

На левом берегу Омска сдали в эксплуатацию выставочные залы для сельскохозяйственной техники. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Как рассказал градоначальник, объект позволит производителям сельхозтехники представить свою продукцию омичам.

– Производители сельхозтехники смогут шире представлять свои возможности в нашем городе: в эксплуатацию введены выставочные залы для сельскохозяйственных машин и агрегатов, – рассказал мэр.

Площадь одноэтажного здания в желто-зеленых цветах составляет 664 кв. метра. Новый объект находится по адресу: улица 70 лет Октября, 35/2, в Кировском округе. Застройщиком выступило ООО «Райдер-сервис» Ильи Иванова и Петра Варнавского. Последний является сыном бывшего спикера заксобрания Владимира Варнавского.

