В Омске нужно менять более 100 машин скорой помощи

В Омске требуют замены более сотни машин скорой помощи, сообщили в Министерстве здравоохранения Омской области. С 2016 по 2025 год регион получил в общей сложности 514 новых автомобилей скорой помощи по различным государственным программам.

Несмотря на это, городу требуется 116 новых машин неотложки. Вопрос их приобретения в настоящее время находится на стадии обсуждения.

– В целях совершенствования службы скорой медицинской помощи прорабатывается вопрос финансового обеспечения обновления автопарка скорой медицинской помощи в количестве 116 единиц для нужд Омска. Это позволит обновить парк автомобилей в городе в полном объеме, – цитирует министерство «НГС55».

С прошлого, 2024 года в Омской области произвели капитальный ремонт 43 автомобилей. Количество новых машин, приобретенных за этот период, министерство не назвало.