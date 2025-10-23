Путин наградил омского коммунальщика, на фирму которого массово жаловались в прокуратуру

Год назад его компанией интересовалась прокуратура.

Вчера, 22 октября, президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Одним из награжденных стал коммунальщик из Омской области Марзпетуни Гарибян.

Гарибян, являющийся директором ООО «Коммунальник-Южный» Таврического района, награжден почетным званием «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».

Компания «Коммунальник-Южный», основанная в 2007 году, специализируется на обеспечении теплоснабжения в Таврическом районе. Марзпетуни Гарибян возглавляет организацию с момента ее основания. Также он числился ее учредителем с 2014 по 2023 год.

Гарибян также был совладельцем ООО «Расчетный центр» с 2014 по 2024 год. В 2024 году эта организация попала в поле зрения прокуратуры из-за жалоб на неудовлетворительное теплоснабжение ряда населенных пунктов Таврического района. По данным ведомства, компания допустила многочисленные порывы на теплосетях.