Врач рассказала о скрытой опасности чайников

Попил чай – получил повышенный холестерин и камни в почках.

Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева предупредила о рисках употребления воды из чайника с накипью. Накипь, образующаяся в чайнике, содержит соли кальция и магния, которые при постоянном употреблении могут накапливаться в организме. Излишки кальция выводятся почками, создавая дополнительную нагрузку на них.

– Со временем это может привести к образованию так называемого «песка», а затем и камней. И даже если этого не произойдет, постоянная нагрузка на почки приводит к ухудшению их работы и повышает риск развития хронических заболеваний, – сказала врач в комментарии «РИАМО».

Кроме того, такая вода опасна для сосудов, особенно для людей старше 50 лет. Кальций делает стенки сосудов менее гибкими и способствует образованию холестериновых бляшек.

– Это особенно опасно для людей с дефицитом витамина D – при его нехватке кальций поступает не в кости, как это должно происходить, а напрямую в почки, – уточнила Михалева.

Диетолог рекомендует использовать только чистую воду для кипячения и регулярно очищать чайник от накипи, используя уксус или лимонную кислоту.