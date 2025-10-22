В отделе омской полиции за год меняется уже четвертый начальник

Кадровые пертурбации происходят в Таврическом районе.

полиция

В минувший понедельник, 20 октября, пост врио начальника отдела МВД по Таврическому району Омской области вновь занял Александр Сторчак.

Пост был вакантным с марта, когда прежний руководитель, подполковник полиции Виталий Василюк, покинул его после трех лет службы. Он возглавил ОМВД по Омскому району.

На его место в Таврическом районе сначала пришел Андрей Дзюба (март-апрель). С апреля по август врио начальника был Сторчак. С августа по октябрь руководил отделом Вадим Чумичкин, пока его вновь не сменил Сторчак.

Отметим, что в этом году начальники полиции сменились в 10 районах области.