«Думаю, что выиграем»: Котляревский высказался о матче «Авангарда» против «Северстали»

Омский хоккейный клуб готовится взять реванш за кубок Блинова.

hawk.ru

Нападающий «Авангарда» Михаил Котляревский высказался о предстоящем матче с «Северсталью». Он предположил, что, хотя в предсезонном турнире омичи и уступили череповецким хоккеистам, на этот раз победа будет за ними.

– Классная команда. В быстрый хоккей играет. Много пасов, много креатива. Тяжело с ней играть, особенно если редко. Но мы готовы. Нам достаточно играть нашу лучшую игру, и я думаю, что выиграем, – сказал Котляревский.

По его словам, на кубке Блинова «Северсталь» не удалось переиграть, потому что «Авангард» только строился. Сейчас гайки закручены нормально.

Напомним, «Авангард» встретится с «Северсталью» завтра на «G-Drive Арене». Череповецкие хоккеисты уже прилетели в Омск.