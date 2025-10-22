Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Запустили три ракеты: Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России

Главнокомандующий управлял пусками из Национального центра управления обороной.

Президент Владимир Путин провел в России тренировку стратегических ядерных сил. В ней участвовали наземные, морские и авиационные войска.

– На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами). Все задачи тренировки выполнены, – сообщает пресс-служба президента.

С испытательного космодрома Плесецк на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск» выстрелила баллистическая ракета «Синева». Самолеты дальней авиации Ту-95МС выполняли пуски крылатых ракет.

·Политика

Запустили три ракеты: Путин провел тренировку стратегических ядерных сил России

Главнокомандующий управлял пусками из Национального центра управления обороной.
kremlin.ru

Президент Владимир Путин провел в России тренировку стратегических ядерных сил. В ней участвовали наземные, морские и авиационные войска.

– На тренировке проверен уровень подготовки органов военного управления, практические навыки работы оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами). Все задачи тренировки выполнены, – сообщает пресс-служба президента.

С испытательного космодрома Плесецк на Камчатке запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск» выстрелила баллистическая ракета «Синева». Самолеты дальней авиации Ту-95МС выполняли пуски крылатых ракет.