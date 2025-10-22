Легендарный омский священник Сильвестр трижды отрекался от своих политических убеждений

Также историки назвали предполагаемую причину смерти архиепископа.

В Омске на базе Центра изучения истории Гражданской войны проходит всероссийская научно-практическая конференция «Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие», посвященная 120-летию событий Первой русской революции.

Два дня ученые, архивные работники, политологи, педагоги, музейщики, краеведы, общественные деятели будут обсуждать события той эпохи. Омск вписан в историю революционной России и Гражданской войны из-за событий 1918–1919 гг.: здесь находилась ставка Верховного правителя России, адмирала Александра Колчака, Омск пребывал в столичном статусе, а антибольшевистское движение было названо «белым». Резиденция Колчака находилась в доме Капитона Батюшкина, где сейчас находится Центр изучения истории Гражданской войны.

– Проблематика Гражданской войны – животрепещущая тема для нашего общества, сегодня все говорят о культурных последствиях Гражданской войны, о том, как эхо тех событий отзывается столетие спустя, – отметил кандидат исторических наук, руководитель Центра изучения истории Гражданской войны Дмитрий Петин.

Один из выступающих, доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Омского автобронетанкового инженерного института, профессор кафедры «История, философия и социальные коммуникации» ОмГТУ Алексей Сушко озвучил новые факты о жизни и деятельности архиепископа Сильвестра (Ольшевского). Они позволяют по-новому взглянуть на личность владыки. Накануне и в годы Русской смуты первосвященнейший пережил сильные политические метаморфозы.

В 1917 году, когда грянула Февральская революция, Сильвестр, поддерживавший монархию, неожиданно стал критиковать прежнюю государственную политику. Он обвинял отрекшегося императора Николая II в германофильской политике. Более того, первосвященнейший стал единственным архиереем на территории бывшей Российской империи, который на «Празднике Свободы» (проходил с 4 по 23 марта 1917 года «по случаю свержения монархии в России») публично освободил народ в специальной молитве от клятвы императору.

– Более того, он пришел на этот праздник в красных одеждах, что было не по уставу, демонстрируя тем самым свою приверженность революции. Вот такой достаточно крутой политический разрыв, и в этом смысле владыка Сильвестр, безусловно, был в своем антимонархизме круче всяких либералов, – отметил Алексей Сушко.

Вторая политическая метафора владыки Сильвестра случилась осенью 1917-го – весной 1918 года, когда он понял, что революция радикализируется. 23 января 1918 года вступает в силу декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», по которому церковь лишалась права юридического лица, а ее имущество предлагалось национализировать.

Советская власть, установленная к тому времени в Сибири, Сильвестра решила лишить свободы, но тот успел отдать распоряжение, чтобы звонили в колокола. При аресте эконома архиерейского дома Николая Цикуру убили, а владыку поместили под арест. Паства прибегла к решительным действиям, которые в историографии называют «поповским» мятежом.

В июне 1918 года власть большевиков была свергнута, и на первом же епархиальном собрании владыка Сильвестр выступил с резкой антибольшевистской критикой и стал духовным вождем белого движения. По его инициативе сибиряки активно включились в общероссийское движение крестоносцев – православные и мусульмане объединялись в отряды Святого Креста и Зеленого знамени. Для укрепления духа архиепископ восстановил институт полковых священников.

– Сильвестр становится идеологом колчаковского режима, и в этом плане борьба церкви с большевиками была логична и закономерна, а священники стали некими комиссарами в белых войсках, – говорит о владыке Алексей Сушко.

Осенью 1919 года военная удача изменила Колчаку, его войска начали отступать на восток страны. 16 ноября 1919 года Красная Армия вошла в Омск. В газете «Советская Сибирь» в январе 1920 года было опубликовано обращение Сильвестра, в котором тот призывал духовенство и верующих подчиниться советской власти.

– По ходу Гражданской войны Сильвестр претерпел три политические метаморфозы, – заявил Алексей Сушко и сравнил омского священника с другим архипастырем – Андроником (Никольским). – Тот до своей гибели говорил, что он монархист и поддерживает императора Николая II и все, что говорят про того – это клевета.

Когда владыку Андроника арестовали чекисты и повезли на расстрел, он бросил палачам: «Убивайте меня, потому что я бы сделал с вами то же самое». Священника заставили копать себе могилу и лечь в нее, после этого его стали забрасывать землей и несколько раз выстрелили в лежащего архипастыря, после чего окончательно закопали его могилу.

Что касается обстоятельств последних дней жизни Сильвестра, то сейчас этот вопрос поставлен перед церковным и светским историческими сообществами. Вопреки широко распространенной информации, умер он своей смертью, а не был убит. В книге регистрации актов гражданского состояния о смерти по 3-му району города Омска найдена актовая запись № 96 о регистрации смерти архиепископа. Он умер 10 марта 1920 года в 14 часов 30 минут, причиной смерти указан кишечный рак, а местом погребения – склеп под Успенским собором. Справка была опубликована в 2014 году. Свидетельство о смерти представлено на экспозиции в центре изучения истории Гражданской войны.

По завершении пленарного заседания участники конференции «Гражданская война на востоке России: взгляд сквозь документальное наследие» возложили цветы к мемориальной доске А. В. Колчаку на особняке Батюшкиных и к мемориалу в сквере имени Борцов Революции.

– Конференция имеет более чем 10-летнюю историю и заинтересовала большой круг людей, и сегодня в Омск стремятся самые разные спикеры, у нас – самая широкая география, – отмечает руководитель Центра изучения истории Гражданской войны Дмитрий Петин.

Восток – это не только Россия, на конференции рассмотрят события в Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, представлены исследования японских и китайских историков, независимого исследователя из США.