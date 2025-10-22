Под Омском готовятся построить швейную фабрику

Земельный участок под производство готовятся сдать в аренду.

omskinform.ru

Администрация Омского района выставила на торги земельный участок в поселке Магистральном. Чиновники хотят сдать его в аренду на 8 лет и 8 месяцев. По данным платформы ГИС «Торги», начальная стоимость аренды составляет 1,8 млн рублей.

Площадь участка составляет 56,9 тыс. кв. м. На нем разрешено возводить объекты капитального строительства, однако использовать их можно только для производства продукции легкой промышленности (текстильные изделия, одежда, изделия из кожи и пр.).

Ранее сообщалось, что мэрия Омска готова сдать три участка на окраине города. Их можно использовать для строительства складов.