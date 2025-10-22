Омичи старше 35 лет стали активнее пользоваться донат-сервисами

В Омской области стремительно растёт число пользователей онлайн-платформ для донатов. За восемь месяцев 2025 года их стало больше в 29 раз, особенно среди омичей старше 35 лет.

Пресс-служба МегаФона

Россияне всё чаще выбирают разовые пожертвования авторам контента вместо подписок. По данным аналитиков Yota, в 2025 году трафик на сервисы для приёма донатов вырос втрое, тогда как платформы с подписочной моделью показали рост всего на 4 %, а время их использования снизилось на 40 %.

Наибольший рост показал сервис DonationAlerts, чей средний трафик увеличился почти в три раза. В то же время у платформы Boosty он снизился на 11 %, а у Patreon – на 50 %.

В Омской области интерес к донатам заметно вырос среди аудитории 26–35 лет – на неё приходится более трети всех пользователей. При этом всё активнее подключаются и более взрослые омичи: миллениалы (36–45 лет) составляют 27 % аудитории, а представители поколения X – 18 %. Мужчины пользуются такими сервисами чаще женщин – их доля достигает 61 %.

Пресс-служба МегаФона

Подписочные платформы сохраняют популярность у людей 26–45 лет, на которых приходится 56 % пользователей. При этом именно эта возрастная группа стала использовать их интенсивнее: средний объём трафика у 26–35-летних вырос почти в четыре раза, у 36–45-летних – втрое.

По данным аналитики, в Сибири лидером по трафику на донат-сервисы стал Красноярский край – на его долю приходится четверть всего объёма, за ним следуют Новосибирская (20 %) и Кемеровская (18 %) области.

В пресс-службе МегаФона отметили, что интерес к донатам и подпискам среди сибиряков продолжает расти. С января трафик на подобных платформах увеличился в восемь раз, особенно активно – летом.