Омские хирурги спасли пациента с помощью клея

Мужчине залатали сосуд, чтобы он не истек кровью насмерть.

Минздрав

Хирурги КМСЧ № 9 спасли 74-летнего пациента с помощью... клея. Как сообщили в региональном минздраве, у мужчины с панкреонекрозом, воспалением в брюшной полости и выраженным болевым синдромом обнаружили еще и аневризму верхней брыжеечной артерии, которая вызвала массивное внутреннее кровотечение.

Чтобы остановить кровь, медики решили применить специальный клеевой состав, который обычно используют в нейрохирургии. Через прокол в бедренной артерии хирурги добрались до сосуда и заклеили поврежденную стенку изнутри. Операция заняла менее 40 минут.

– Такой метод эмболизации относится к неотложной хирургии. Его уникальность заключается в том, что клей позволяет точечно воздействовать на мелкий сосуд. Соприкасаясь с тканями и кровью, состав в тот же миг кристаллизуется и крепко запечатывает стенку сосуда. К тому же состав имеет цвет, что позволяет хирургам видеть четкую картину происходящего на рентген-аппарате, – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения КМСЧ № 9 Гарегин Костанян.

Омские хирурги намерены применять эту технику и на других сосудах.