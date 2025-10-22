Депутаты горсовета утвердили 8 проектов по инициативам омичей

Инициативных проектов граждан с каждым годом становится больше. Победителей определяет народное голосование.

Сегодня, 22 октября 2025 года, на пленарном заседании Омского горсовета депутаты приняли важные решения о назначении собраний граждан по восьми инициативным проектам. Это «Атмосфера уюта», «Маршрут здоровья», «Дорога педагогу», «Сегодня дети – завтра народ», «Герои и поэты», «Лестница к океану (3-й этап)», «Солнечный двор», «Спортивный драйв».

Уточним, что всего в 2025 году в Омске в рамках инициативного бюджетирования было отобрано 70 заявок для реализации, однако точное число реализованных проектов еще неизвестно, так как они находятся на разных стадиях выполнения. Общая сумма, выделенная на эти проекты, составляет 95,5 млн рублей.

– Сегодня было принято решение об утверждении восьми проектов по инициативным проектам граждан. Данные проекты мы уже несколько лет проводим в городе Омске. И сейчас путем голосования будут определены те инициативные проекты, которые будут реализовываться в 2026 году, – сообщил спикер Омского горсовета Владимир Корбут.

Он также отметил, что активная работа с инициативными проектами в Омске ведется с 2022 года. На сегодняшний день уже реализовано около 87 проектов.

Председатель комитета по финансово-бюджетным вопросам Сергей Грушичев отметил, что уровень подготовки проектов значительно улучшился с годами. Он также подчеркнул, что рассмотренные восемь проектов лишь часть инициатив, представленных на рассмотрение депутатам, и остальные будут рассмотрены и реализованы в будущем.

Главный критерий отбора – возможность реализации того или иного проекта на конкретной локации, обозначенной в заявке.

Победителей, прошедших все отборы, в конечном итоге определит народное голосование.