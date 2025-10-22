Омичей зовут на публичные слушания по бюджету города

Обсудить бюджет Омска на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов смогут все желающие в Омском горсовете, а также наблюдать за публичными слушаниями по онлайн-трансляции.

Omskinform.ru

Сегодня, 22 октября 2025 года, на пленарном заседании Омского горсовета, предварительно рассмотрев проект «О бюджете города Омска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», депутаты назначили дату публичных слушаний.

Спикер ОГС Владимир Корбут подчеркнул, что принятие бюджета города является основной задачей депутатского корпуса в период осенней сессии. Публичные слушания – первая фаза этого процесса. Они пройдут 7 ноября в Омском горсовете, начало в 10 часов.

Омский горсовет

– В 2025 году изменения в параметры бюджета вносились 7 раз. В целом доходы составили почти 43,4 млрд руб., а расходы – более 46 млрд руб. Это на 7 миллиардов больше по сравнению с первичными цифрами. Жители могут принять участие в обсуждении бюджета как в очном режиме, оформив заявку на участие в горсовете, так и посмотреть трансляцию на сайте ОГС, – отметил Корбут.

Далее, после публичных слушаний, до 12 ноября главный финансовый документ Омска будет рассматриваться на профильных комитетах и 19 ноября будет предложен к рассмотрению в первом чтении на заседании горсовета. Принять бюджет окончательно во втором чтении депутаты должны будут в декабре.