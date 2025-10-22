В популярном омском парке делают «цивильный» горнолыжный комплекс

Коммерсанты демонтировали тротуар в парке под будущее благоустройство.

пресс-служба мэрии Омска

В редакцию «Омск-информа» обратились читатели, которые заявили о демонтаже тротуара в Советском парке. По словам очевидцев, дорожки делали менее пяти лет назад и они в хорошем состоянии.

Как пояснил директор МП «Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ» Руслан Щербаков, куда входит и Советский парк, собственник горнолыжного комплекса «Сапфир», компания «Вегас», взялся благоустраивать прилегающую локацию. Здесь делают «цивильное» место отдыха с качественным покрытием вместо существующей земляной насыпи.

– На этой территории началось благоустройство. Фирма решила устроить дорожки с твердыми покрытиями, в ближайшем будущем появятся ухоженные тропинки с освещением, скамейки и урны, что, несомненно, улучшит условия посетителям парка, – пояснил Щербаков.

Эту часть Советского парка приватизировали и продали предшественники нынешнего руководства. И муниципальное предприятие, возглавляемое Щербаковым, формально не имеет отношения к объекту. Однако не очень понятно, почему частник взялся за демонтаж тротуара, принадлежащего администрации парка.

Отметим, что территорию комплекса перестраивали и благоустраивали несколько раз со времени его существования с 2012 года. Ранее локация называлась «Шамбала». Но в 2013 году объект закрыли после того, как мужчина, катаясь на тюбинге, сломал позвоночник.

В 2023 году комплекс открыли под названием «Сапфир», сделав в здании бильярд, сауну, ресторан, а также выполнив «черновое» благоустройство территории.