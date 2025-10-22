Шелест: в Омске продолжается осеннее озеленение

Сезон продлится до конца ноября.

Пресс-служба администрации города Омска

В Омске продолжаются масштабные работы по осеннему озеленению. Только в Кировском округе за последние недели высажено несколько сотен молодых деревьев – от рябин и яблонь до хвойных пород. Работы проводятся Управлением дорожного хозяйства и благоустройства и охватывают все округа города.

На бульваре по улице Моторной специалисты высаживают 100 рябин сибирских, из которых уже около 60 посажены. Как рассказала Яна Бахта, и.о. начальника отдела озеленения Управления дорожного хозяйства и благоустройства, именно этот вид растений наиболее устойчив к городским условиям.

– Рябина сибирская легко переносит бедные почвы и воздействие загазованного воздуха, – отметила специалист. – Она является медоносом, а ее ягоды служат кормом для птиц.

Работы по озеленению ведутся также на улице Лизы Чайкиной, где высаживают 30 ив шаровидных, и на бульваре Победы – здесь появится 40 рябин обыкновенных, а 40 сосен уже высажены. Новые деревья и кустарники появились на Соборной площади, улице Бударина и ряде других городских территорий.

Сергей Сапоцкий

Как отметил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале, особое внимание уделяется общественным пространствам и благоустроенным скверам.

– В Кировском округе появилось 230 молодых яблонь, – написал мэр в своем телеграм-канале. – Чуть раньше 60 сибирских сосен украсили улицы Конева и Лукашевича. Мы продолжаем озеленять городские пространства, делая акцент на устойчивых к климату и городским условиям видах растений. Осенняя посадка продлится до конца ноября.

Помимо деревьев, обновляются кустарниковые посадки. Спирея иволистная украшает сквер имени Суворова, а вяз мелколистный высажен на улице Торговой. Всего до конца года в Омске планируется высадить около 3000 деревьев и свыше 14 тысяч кустарников.