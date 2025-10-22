В центре Омска усердно отмывают сквер Борцов Революции

Рабочие использовали поливомоечные машины и устроили настоящий потоп на улице Ленина.

omskinform.ru

На территории сквера имени Борцов Революции ведется масштабное комплексное благоустройство. Работы на объекте начались в апреле, за полгода сотрудники подрядной организации отремонтировали и выложили гранитом тротуары, привели в порядок мемориалы, облицевали подпорную стенку со стороны улицы Лермонтова, уложили рулонный газон вместе с системой автополива. Кроме того, обновлено уличное освещение и смонтирована архитектурная подсветка, а со стороны проспекта Маркса появилась большая клумба.

Завершить благоустройство должны были к 1 августа, но большой объем, плюс территориальная и историческая специфика объекта, а также обильные летние дожди существенно застопорили ход работ. Срок их окончания власти не называют, но, по всей видимости, к 7 ноября, годовщине Октябрьской революции, сквер точно откроют.

Сегодня рабочие отмывали памятники и бюсты, установленные в сквере. Для очистки крупных монументов использовали поливомоечные машины, по гранитным плитам прошлась спецтехника малых габаритов.

Напомним, что сквер имени Борцов Революции – это мемориальное сооружение. Его благоустройство происходит в рамках федерального проекта «Формирование городской комфортной среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

omskinform.ru

На территории сквера расположены Вечный огонь, братская могила погибших за Советскую власть, 120 политзаключенных и могила 13 венгров-интернационалистов. В сквере находится памятник Борцам Революции – первая городская монументальная скульптура работы Николая Виноградова (установлена в 1923 году) и шесть бюстов авторства Федора Бугаенко: Арнольда Нейбута, Александра Масленникова, Петра Вавилова, Михаила Рабиновича, Марка Никифорова и Вилиса Чунчина.