Объекты культуры Омского района полностью готовы к осенне-зимнему сезону

Все учреждения прошли проверку технического состояния и готовы к новому творческому сезону.

Пресс-служба Омского района

В Омском районе завершилась приемка объектов культуры к работе в осенне-зимний период 2025–2026 годов.

С 9 сентября по 13 октября специалисты управления культуры совместно с представителями администраций поселений провели обследование домов культуры, библиотек и школ искусств. Комиссия проверила состояние систем отопления, водоснабжения, кровли, фасадов и внутренних помещений, а также прилегающих территорий.

По результатам приемки все объекты признаны готовыми к работе в холодный период. В учреждениях культуры Омского района проведены ремонтные и профилактические мероприятия на сумму более 9 млн рублей. Средства направлены на обновление кровель, ремонт систем отопления, благоустройство территорий, а также установку противопожарного оборудования.

Особое внимание уделили объектам дополнительного образования. В филиалах Детской школы искусств Омского района проведен капитальный и текущий ремонт, благоустроены прилегающие территории, установлены кнопки тревожной сигнализации. Это позволило не только улучшить условия для занятий, но и повысить безопасность посетителей и сотрудников.

В управлении культуры отметили, что плановая работа по модернизации инфраструктуры продолжится и в дальнейшем. Особое внимание будет уделено энергоэффективности зданий и обновлению материально-технической базы.

Все объекты культуры Омского района полностью подготовлены к началу нового сезона. Учреждения смогут без перебоев работать в холодный период, обеспечивая жителям комфортные условия для творчества и досуга.