В Омске у сына бойца СВО пытались отобрать бесплатные обеды

Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

omskinform.ru

В Омске после вмешательства прокуратуры сын участника СВО снова получил право на бесплатное питание в школе. Проверку по обращению жены военнослужащего провела прокуратура Кировского округа.

Выяснилось, что ребенок долгое время не получал положенное горячее питание из-за того, что школа вовремя не направила необходимые документы в органы местного самоуправления.

Чтобы устранить нарушение, прокуратура внесла представление директору учебного заведения, и по его результатам ребенку назначили льготное питание.

Прокуратура продолжает держать под контролем вопрос о выплате денежной компенсации за питание.