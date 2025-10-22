Святослав КАПУСТИН: «Премия детского патриотического творчества помогает детям совмещать искусство и технологии»

В Омской области стартовал прием заявок на девятый сезон Национальной премии детского патриотического творчества.

21 октября в «РИА Новости» состоялась пресс-конференция, на которой объявили о начале приема заявок на Национальную премию детского патриотического творчества – 2026. За девять лет премия стала крупнейшей площадкой для поддержки юных талантов, объединяющей более 50 000 участников из всех регионов России.

– Премии уже 9 лет. Ежегодно в стремлении творить с любовью к своей стране она объединяет десятки тысяч детей, – подчеркнул значимость проекта президент Ассоциации деятелей детского творчества Михаил Соколов. – Я рад, что за эти годы юные артисты, их педагоги и родители через премию осознали важность уважения к своей культуре и традициям.

Партнером премии стал предприниматель из Омска Святослав Капустин, генеральный директор Группы компаний «Трамплин». Он выступает одним из инициаторов номинации «Современные технологии в творчестве».

– Поддержка детской премии – это вклад в наше общее будущее, и она дает конкретный результат, – отметил Капустин. – Мы вместе ищем и находим талантливых ребят, умело совмещающих творческое начало и креативное мышление с возможностями, которые дают современные технологии. Важно, что после участия многие из них продолжают обучение в сфере, соединяющей искусство и науку.

В новом сезоне премии также сохранены традиционные направления – вокал, хореография, художественное творчество и дизайн. Для юных художников пройдет конкурс «Арт-батл городов», где участники создадут пейзажи родных мест, а педагоги представят лучшие практики обучения в конкурсе методических разработок «Палитра мастерства».

Особое внимание уделено прикладным видам творчества. Как рассказал генеральный директор компании «Элфорт» Виталий Кадун, в номинации «Мода» продолжается поиск юных модельеров, сохраняющих народные традиции.

– За девять лет премии мы нашли множество уникальных коллективов: тех, кто возрождает вологодское кружево или создает ткани из крапивы, – подчеркнул он. – В этом году победителей ждут новые призы и возможность представить свои коллекции на федеральных площадках.

В числе новых направлений – всероссийский конкурс «Истории хлеба России», который инициировала генеральный директор Союза производителей функционального питания Екатерина Орлова.

– Мы поднимаем тему хлеба как символа народных традиций, – рассказала Орлова. – Уверена, что участие в конкурсе поможет детям узнать, какой труд стоит за созданием главного продукта и как он связан с историей их родного края.

Прием заявок продлится до марта 2026 года, шорт-лист финалистов опубликуют в апреле, а церемония награждения пройдет 1 июня, в День защиты детей. Участие в конкурсе бесплатное, а победителей ждут дипломы, памятные награды и подарки от партнеров.

На протяжении девяти лет премия поддерживает творческое развитие детей и подростков по всей стране. Омские инициативы, в том числе проекты Святослава Капустина, способствуют тому, чтобы талантливые ребята из регионов получали возможности для роста наравне со своими сверстниками из крупных центров.