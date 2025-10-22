На окраине Омска появятся две новые улицы

Поселок для многодетных семей получит два новых топонима.

В Омске появятся две улицы с новыми названиями. Этот вопрос рассматривался сегодня, 22 октября, на пленарном заседании Омского городского совета.

Улицы Сигнальная и Товарная будут располагаться в поселке Дальнем (Ленинский округ), где предоставлялись земли многодетным семьям. Как пояснил председатель горсовета Владимир Корбут, названия выбраны в связи с близким расположением к ж/д путям.

– Две новые улицы: улица Сигнальная и Товарная. Рядом находятся железнодорожники, соответственно, и названия относятся к сфере деятельности железной дороги, – отметил Корбут.

Депутаты приняли проект во всех чтениях.

Также в горсовете отметили, что участки земли, выдаваемые омичам, должны выноситься за пределы города. Тем временем в Омской области многодетным семьям выдают тысячи участков.