Омич в темноте протаранил стадо коров – животные погибли

Пять животных скончались на месте столкновения.

УМВД России по Омской области

Вчера, 20 октября, в Называевском районе Омской области произошло ДТП, в результате которого погиб домашний скот. В переходившее через дорогу стадо коров въехала легковушка.

Как сообщили в полиции, авария произошла около 18:55. Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» на 35-м километре трассы Называевск – Тюкалинск – Большие Уки совершил наезд на пять коров, переходивших проезжую часть.

В результате ДТП пострадала 29-летняя пассажирка машины. Ее доставили в больницу с различными травмами. Животные скончались на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка. Кроме того, решается вопрос о привлечении к административной ответственности владельца животных по статье 12.30 КоАП РФ.